MLS: David Accam élu joueur de la semaine

Ayant réussi un tour du chapeau au cours du récent week-end, l’attaquant ghanéen du Fire de Chicago David Accam a reçu le titre de joueur de la semaine de la Major League Soccer (MLS), mardi.

Accam a inscrit trois buts, en plus d’ajouter une mention d'aide, dans un gain de 4-0 du Fire contre l’Orlando City SC, samedi, au Toyota Park.

Sans surprise, Accam faisait partie de l’équipe de la semaine dévoilée lundi, tout comme son coéquipier Matt Polster.

Deux joueurs du New York City FC, Yangel Herrera et Ben Sweat, ont également été nommés. L’Union de Philadelphie compte également deux représentants avec Alejandro Bedoya et le gardien Andre Blake.

Les autres athlètes honorés sont : Jack McBean (Galaxy de Los Angeles), Federico Higuian (Crew de Columbus), Danny Hoesen (Earthquakes de San Jose), Ike Opara (Sporting de Kansas City) et Drew Moor (Toronto FC)