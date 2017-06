Mauro Biello fustige les arbitres «de très bas niveau»

L’entraîneur de l’Impact de Montréal Mauro Biello n’a pas mâché ses mots pour décrire la qualité de l’arbitrage lors du match retour du Championnat canadien à Toronto, mardi.

Après le revers crève-cœur des siens au compte de 2-1, mais surtout un carton rouge extrêmement douteux décerné au capitaine Patrice Bernier, Mauro Biello ne s’est pas retenu en point de presse.

«Les arbitres ne sont pas à niveau, a tranché l’entraîneur d’entrée de jeu. Ils sont influencés par la foule, les joueurs criaient, et il a donné un carton rouge. Ce n’était même pas un jaune. C’est inacceptable, mais c’est ça qu’on a ici. La prochaine fois, il faudrait avoir des arbitres qui viennent d’autres pays et qui sont compétents.»

Quelques instants avant le fameux carton rouge à Bernier, l’officiel David Gantar venait de laisser passer une faute évidente de Kyle Fisher dans la surface de réparation qui aurait procuré un penalty au Toronto FC. Le capitaine du Toronto FC, Michael Bradley, a alors enguirlandé l’arbitre sans retenue.

«Si l’arbitre est intimidé par un joueur sur le terrain, il y a un problème, a poursuivi Biello. Comment peux-tu disputer un match de ce niveau et avoir des arbitres comme ça? C’était embarrassant.»

Les joueurs en rajoutent

Même s’il ne voulait pas attirer toute l’attention sur lui, Patrice Bernier avoue ne toujours pas comprendre ce qui a pu pousser l’arbitre à lui décerner un carton rouge quand il n’avait pas écopé d’une seule faute dans tout le match.

«Il m’a dit je n’ai pas le choix de te donner un rouge, a déclaré le capitaine de l’Impact après le match. Ça fait deux fois, c’est le même arbitre.»

Même son de cloche chez Hassoun Camara qui a indiqué que l’équipe se sentait «flouée».

«C’est difficile parce qu’on a l’impression qu’il se rattrape pour ne pas avoir sifflé un penalty. On a un phénomène de compensation, mais on va passer à travers, on ne va pas se servir de ça comme excuse», note le défenseur.