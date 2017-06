Les Marlins doublent les Mets

Le voltigeur Christian Yelich a frappé trois coups sûrs et produit deux points pour aider les Marlins à défaire les Mets de New York par la marque de 6-3, mardi soir à Miami.

Le joueur de premier but Justin Bour a aussi eu son mot à dire en vertu d’une récolte de deux coups sûrs et autant de points produits.

Les favoris locaux ont conclu le duel avec 10 coups sûrs.

Le partant Dan Straily a permis deux points et cinq coups sûrs en cinq manches. Kyle Barraclough (4-1) a savouré la victoire, tandis qu’A.J. Ramos a fermé les livres en neuvième pour une 13e fois cette année.

La défaite est allée à la fiche de Neil Ramirez (0-1), qui a donné deux points sans retirer un seul frappeur.

L’ancien des Yankees de New York Curtis Granderson et Travis d’Arnaud ont étiré les bras dans une cause perdante.