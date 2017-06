Le meilleur de la semaine, spécial «King David»

Ça va drôlement bien pour le Fire de Chicago. Depuis l’arrivée de Bastian Schweinsteiger au printemps, la formation de l’Illinois a compilé un dossier de 9-2-3.

«Schweini» et sa bande comptent maintenant 34 points, un seul de moins que le Toronto FC, au sommet du classement de la MLS.

Le New York City FC va aussi très bien. Le club dirigé par Patrick Vieira est allé dominer son rival du New Jersey, les Red Bulls, dans son antre en l’emportant 2-0. Plusieurs observateurs estiment qu’après une domination des Red Bulls en 2015 et 2016, le vent est en train de tourner dans cette rivalité.

Sinon, Atlanta est passé au-dessus de la «ligne rouge» au classement, et il serait étonnant que la troupe de Tata Martino redescende en-dessous... à moins que les blessures ne reviennent les hanter.

Dans l’Ouest, le Sporting a consolidé sa première place en allant chercher un gros résultat à Los Angeles. Les éternels rivaux que sont les Sounders et les Timbers se sont neutralisés, tout comme le Dynamo et le FC Dallas.

Voici le top 5 de la semaine!

5 – Dempsey le «super-sub»

Clint Dempsey n’était pas de la formation de départ contre les Timbers, dimanche soir. Mais «Deuce» est tout de même entré en jeu en fin de rencontre et c’est lui qui a marqué le but qui a permis aux Sounders d’aller soutirer un nul à Portland. Après les ennuis de santé qu’il a connus à l’automne dernier, il est toujours agréable de constater que Dempsey, l’une des grandes vedettes du circuit, se porte très bien. Et qu’il continue à faire la différence.

Who else?



Dempsey with the LATE equalizer for @SoundersFC. #PORvSEA https://t.co/OHtnOm4Mkg — Major League Soccer (@MLS) 26 juin 2017

4 – Josef Martinez, le chaînon manquant

Blessé pendant plusieurs semaines après avoir connu des débuts exceptionnels en MLS, l’attaquant de l’Atlanta United Josef Martinez est de retour au jeu. Le Vénézuélien de 24 ans a menacé tout au long du match des siens contre les Rapids en compagnie de l’explosif Miguel Almiron, samedi, avant de finir par marquer le but qui a fait la différence. Son septième en sept matchs, d’ailleurs. Son entraîneur, qui en a vu d’autres, l’a louangé après la rencontre. On souhaite bonne chance aux prochains adversaires d’Atlanta.

3 – La volée de Picault

Il a beau s’appeler Fafa Picault, il faut reconnaître que le joueur de l’Union a marqué un superbe but, samedi, pour permettre aux siens de vaincre D.C. United 1-0.

2 – Le coup de pied retourné d’Opara

La défense du Sporting est l’une des meilleures de la MLS jusqu’à maintenant, cette saison, et l’émergence d’Ike Opara y est certainement pour quelque chose. Le défenseur central américain a marqué le but de la victoire contre le Galaxy, samedi, grâce à un coup de pied retourné qui a fait mal paraître le gardien Clément Diop.

�� Center back bicycle kick alert �� #LAvSKC https://t.co/qvcJ1knkVp — Major League Soccer (@MLS) 25 juin 2017

1 – Accam tétanise les Lions

David Accam était le meilleur joueur du Fire la saison dernière, mais il était tout seul. C’est une autre histoire en 2017 avec l’arrivée de Schweinsteiger, Dax MCarty et Nemanja Nikolic, notamment. Le Ghanéen est maintenant l’un des joueurs les plus dangereux de la MLS et il n’a jamais été meilleur que samedi dernier, alors qu’il a inscrit un tour du chapeau en plus d’ajouter une superbe passe décisive dans un gain de 4-0 contre Orlando.

David Accam was on another level tonight. �� pic.twitter.com/kFhYWtBC9f — Major League Soccer (@MLS) 25 juin 2017

LES BONIS

Dillon Serna a presque marqué l’un des plus beaux buts de l’année.

HT: Another one for the near-golazo collection. @SernaDillon came close, but we're scoreless in Atlanta. #ATLvCOL https://t.co/EUMDjG6CAb — Major League Soccer (@MLS) 24 juin 2017

Ce qui est bien avec Romain Alessandrini, c’est qu’on peut lui servir une passe de m***e et ça ne lui posera aucun problème.

That touch, Romain �� pic.twitter.com/ojsMB7dOYv — Major League Soccer (@MLS) 25 juin 2017

Gros but de Jack Harrison au Red Bull Arena

Giovinco retrouve ses marques

Too good, Seba. �� pic.twitter.com/yRY8Llu4II — Major League Soccer (@MLS) 24 juin 2017

Voici les arrêts de la semaine en MLS. Les gardiens ont excellé, au cours des derniers... si on choisit d’oublier Clément Diop.