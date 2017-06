Le 5-3-2 de Mauro Biello malmené

Les partisans de l’Impact de Montréal ont été nombreux à clouer au pilori le schéma tactique 5-3-2 de l’entraîneur Mauro Biello après le revers de 4-1 subi à Columbus, contre le Crew.

Si l’Impact n’a pas livré une performance catastrophique, malgré le pointage, contre le Crew, il reste que ce schéma tactique a connu des lacunes.

«C’est un système très complexe et très risqué, note Jonathan Beaulieu-Bourgault. C’est à l’Impact de monter beaucoup plus haut sur le terrain et d’appliquer de la pression.»

L’analyste Vincent Destouches abonde dans le même sens.

«Je maintiens qu’on n’a pas les joueurs avec les bons profils pour évoluer dans ce système, commente-t-il. Tes joueurs sur les côtés doivent avoir des habiletés offensives, ce qui n’est pas le cas à Montréal.»

Selon lui, l’Impact aurait tout avantage à revenir à un schéma 4-3-3, avec lequel l’équipe a connu du succès depuis l’arrivée en milieu de terrain de Blerim Dzemaili. C’est d’ailleurs ce schéma que Mauro Biello a choisi d’employer, mardi, lors du match retour du Championnat canadien contre le Toronto FC.