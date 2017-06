«La MLS en cinq minutes» : les derniers seront les premiers

Au segment «la MLS en cinq minutes» cette semaine, l’équipe est revenue sur plusieurs sujets chauds, dont l’étonnante saison du Fire de Chicago, actuellement en deuxième position du classement de l’Association de l’Est dans la MLS.

Le Fire, faut-il le rappeler, a pris le dernier rang de ce même classement la saison dernière. L’équipe de la ville des vents peut-elle réaliser l’improbable et terminer au sommet dès cette année?

Avec Bastian Schweinsteiger et Dax McCarty en pleine forme, le Fire applique une pression continue sur ses adversaires, ce qui laisse croire à Vincent Destouches et Jonathan Beaulieu-Bourgault que tout est possible.

Voyez-les discuter des autres faits saillants dans la dernière semaine en MLS dans la vidéo ci-dessus.