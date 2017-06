Jordan Schroeder signe avec les Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont consenti un contrat de deux ans à l’attaquant Jordan Schroeder, mardi.

L’entente est à deux volets pour la prochaine campagne et à un seul pour 2018-2019. La valeur du pacte n’a pas été divulguée.

Schroeder, 26 ans, avait été acquis du Wild du Minnesota vendredi dernier en retour du joueur de centre Dante Salituro.

Lors de la dernière saison, il a inscrit six buts et sept mentions d’aide pour 13 points en 37 affrontements dans la Ligue nationale. Le choix de premier tour, le 22e au total, des Canucks de Vancouver au repêchage de 2009 a ajouté 18 points, dont six filets, en 25 sorties avec le Wild de l’Iowa, dans la Ligue américaine.

Le patineur de 5 pi et 9 po et 176 lb a amassé 40 points, incluant 17 buts, en 144 matchs au sein du circuit Bettman.