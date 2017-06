Fenêtre des transferts en MLS: les besoins de l'Impact

La fenêtre des transferts s’ouvrira bientôt dans la MLS et l’Impact de Montréal pourrait en profiter pour faire des emplettes nécessaires.

Les besoins sont nombreux : l’Impact bénéficierait de l’arrivée de joueurs capables d’ajouter du relief à sa formation, particulièrement en milieu de terrain et en attaque, où les profils des joueurs actuels se ressemblent.

«On a Mancosu et Jackson-Hamel, mais les deux sont souvent blessés et ce sont les mêmes types de joueurs, note Jonathan Beaulieu-Bourgault. J’aimerais avoir un attaquant plus costaud, capable de jouer dos au but, de poser le pied sur le ballon et de faire monter tout le bloc.»

L’analyste cite le nom du Français André-Pierre Gignac, qui évolue actuellement au Mexique, comme cible potentielle. Un autre attaquant intéressant est le Néerlandais Wesley Sneijder, qui évolue du côté de Galatasaray, en Turquie.

Un défenseur en renfort?

La blessure au défenseur latéral Ambroise Oyongo demeure aussi une source d’inquiétude à long terme pour le onze montréalais. Et la situation se complique encore davantage quand Daniel Lovitz doit lui aussi s’absenter.

«On a besoin d’un arrière gauche, un joueur qui aime se projeter vers l’avant comme Oyongo», fait valoir Vincent Destouches.

Ce dernier aimerait aussi voir un milieu de terrain au style moins unique que ceux dont dispose l’Impact actuellement.

«C’est bête à dire, mais un Eric Alexander ferait du bien en ce moment.»