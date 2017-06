Scherzer et les Nationals se vengent

Trea Turner et Anthony Rendon ont chacun inscrit deux points dans une victoire de 6-1 des Nationals aux dépens des Cubs de Chicago, mardi soir à Washington.

Turner a frappé deux coups sûrs, en plus de voler quatre buts.

Le voltigeur Michael Taylor a placé la balle en lieu sûr à deux reprises. Celui-ci a aussi produit deux points.

Le lanceur Max Scherzer (9-5) a passé six manches sur la butte, permettant un point sur deux coups sûrs. L’ancien des Tigers de Detroit s’est également signalé en attaque avec deux coups sûrs, soit le même nombre que l’attaque des Cubs au cours de la rencontre.

Dans le camp adverse, Jake Arrieta (7-6) a concédé cinq points mérités, six coups sûrs et six buts sur balles en quatre manches.

Tommy La Stella et Kris Bryant sont les seuls à avoir placé la balle en lieu sûr.