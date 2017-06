Drew Willy: une soupape de sécurité?

Même si les Alouettes ont démontré de belles choses à l’attaque lors de leur premier match, le directeur-général Kavis Reed n’a pas hésité à mettre le quart Drew Willy sous contrat dans la journée de lundi. Un mouvement de personnel qui pourrait avoir un impact sur l’avenir des joueurs à cette position.

D’entrée de jeu, il faut préciser que le poste de quart partant appartient à Darian Durant.

Toutefois, si l’Américain tombait au combat comme ce fut le cas à quelques reprises au cours des dernières saisons, les Alouettes devraient alors confier les rênes de l’attaque à Vernon Adams fils qui en est seulement à sa deuxième année dans la LCF. Une situation qui peut rendre n’importe quel entraîneur-chef un peu nerveux.

C’est la principale raison de l’embauche de Willy. Cependant, Jacques Chapdelaine a indiqué que la présence du vétéran de cinq campagnes ne veut pas dire que l’ordre établi chez les pivots sera chamboulé.

«Pour le moment, sa mise sous contrat est un geste exploratoire pour voir s’il peut s’adapter à notre système et qu’il peut évoluer à l’intérieur de celui-ci, a souligné l’entraîneur-chef des Alouettes. On souhaite l’évaluer par rapport aux autres, mais il est trop tôt pour parler d’un poste.

«C’est un type d’évaluation qui se fait couramment au football.»

On pourrait penser que cette décision est une sorte de désaveu à l’endroit d’Adams fils, mais ce n’est pas le cas.

«L’arrivée de Willy ne signifie pas que nous sommes insatisfaits de son boulot, a souligné Chapdelaine. Dans le monde du sport professionnel, que ce soit moi ou les joueurs, on est toujours évalués.

«Si quelqu’un peut démontrer qu’il est meilleur qu’un joueur de notre alignement, on va passer à l’étape suivante. Pour le moment, on est satisfaits du travail des jeunes et de leur progression.»

Les Alouettes, la meilleure opportunité

Libéré par les Argonauts de Toronto au terme du camp d’entraînement, Willy a obtenu des offres de la part de quelques formations de la LCF. Toutefois, c’est celle des Alouettes qui l’a convaincu.

«C’était la meilleure opportunité pour moi, a souligné Willy. Je connaissais plusieurs joueurs, dont Ernest Jackson avec qui j’ai évolué dans la NCAA à l’Université de Buffalo, ou ceux contre qui j’ai eu la chance d’affronter au fil des dernières saisons.

«Avec les Alouettes, je retrouve aussi Double D (Darian Durant) avec qui j’ai eu un certain succès avec les Roughriders de la Saskatchewan.»

Au cours de son parcours dans la LCF, Willy n’a pas démontré qu’il pouvait être un partant fiable. Par contre, il est un quart no. 2 potable si le titulaire devant lui se blesse ou à offre des performances de mauvaise qualité. En gros, il peut dépanner pendant quelques matchs, mais pas pour une saison complète.

«Les Alouettes ne m’ont rien promis sauf de pouvoir faire partie de l’équipe et de rivaliser avec les autres, a précisé le pivot de 30 ans. Pour le moment, j’essaye simplement d’apprendre le livre de jeux le plus rapidement possible en faisant des heures supplémentaires avant et après les entraînements.»

S’il gagne son pari, on peut s’attendre à ce que Vernon Adams fils, Jacory Harris ou Matt Shiltz soit libéré ou muté sur l’équipe d’entraînement.