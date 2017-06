D'intrigants joueurs autonomes avec compensation sur le marché

Lundi était la dernière journée pour déposer des offres qualificatives aux joueurs autonomes avec compensation et plusieurs d’entre eux pourront se prévaloir de leur autonomie complète puisqu’ils n’en ont pas reçu.

Voici cinq joueurs autonomes avec compensation qui sont maintenant libres comme l’air et qui pourraient attirer l’attention de quelques formations le 1er juillet.

Nail Yakupov

Le premier choix du repêchage de 2012 a connu une excellente saison recrue avec 17 buts et 31 points en 48 matchs, mais il a été incapable de maintenir le rythme depuis. Dans les 244 rencontres suivantes, il a récolté 36 buts et 89 points avec le temps de jeu moyen d’un joueur de quatrième trio.

Certains croyaient que son passage avec les Blues de St. Louis allait relancer sa carrière, mais il n’a obtenu que trois buts et neuf points en 40 duels.

Mikhail Grigorenko

Tout comme Yakupov, Grigorenko était considéré comme un joueur prometteur lorsqu’il a été repêché en 2012. Les Sabres l’ont sélectionné au 12e rang et il s’est ensuite retrouvé au Colorado dans la transaction ayant envoyé Ryan O’Reilly à Buffalo. Le Russe vient de connaître les deux saisons les plus productives de sa carrière, totalisant 16 buts et 50 points en 149 parties, mais il est toujours en quête de constance.

Peut-être qu’un autre changement d’air lui sera bénéfique.

Peter Holland

Holland recevra probablement que des offres d’un an à deux volets, mais il pourrait être un atout intéressant pour une équipe qui souhaite ajouter de la profondeur à faible coût. Il n’inscrira pas une douzaine de buts ou une trentaine de points, mais il a offert un rendement respectable avec les Maple Leafs de Toronto au cours des dernières années.

En 127 rencontres dans la Ville Reine, il a amassé 20 filets et 52 points, passant environ 15 minutes par match en moyenne sur la patinoire.

Beau Bennett

Les blessures ont ralenti la progression de Bennett depuis le début de sa carrière. Il a raté 12 rencontres la saison dernière en raison d’une blessure au bas du corps, et depuis qu’il a été sélectionné au 20e échelon par les Penguins de Pittsburgh en 2010, l’attaquant a manqué à l’appel pour 178 matchs.

Le directeur général qui offrira un contrat à Bennett devra donc être prudent. Il y a de fortes chances qu’il rate plusieurs matchs.