Des artefacts du baseball exposés à Montréal

Les amateurs de baseball peuvent maintenant contempler le bâton du légendaire Jackie Robinson dans le cadre d’une toute nouvelle exposition sur l’histoire de ce sport à Montréal.

Le rare artefact datant du temps des Royaux, l’une des premières équipes de baseball ayant réellement capturé le cœur des Montréalais, figure parmi plus d’une centaine d’objets souvenirs prenant place dans l’exposition «Montréal à coup sûr! Une histoire de baseball» à l’hôtel de ville de Montréal jusqu’au 19 août.

Jackie Robinson, le premier homme noir ayant joué dans la Ligue majeure de baseball, n’est cependant pas la seule légende sportive honorée par l’exposition gratuite.

Des joueurs ayant laissé leur marque à Montréal comme Gary Carter, Tim Raines et Dennis Martinez sont aussi représentés par des objets de collection soulignant des moments marquants de leurs carrières et, ultimement, de la métropole et de son lien avec le baseball.

Pour ceux qui préfèrent le hockey au baseball, vous trouverez même un gant ayant appartenu à Maurice Richard, qui a aussi fait partie d’une équipe de balle de LaSalle en parallèle de sa carrière de hockeyeur.

Le retour des Expos à Montréal

Le maire de Montréal Denis Coderre a réitéré son espoir de ramener les Expos à Montréal lors du vernissage de la nouvelle exposition, mardi.

«Je suis de ceux qui croient que les Expos vont revenir à Montréal, a-t-il souligné. Le baseball, ça fait partie de notre ADN.»

Il a cependant répété que, pour le moment, la balle est dans le camp de la Ligue de baseball majeur et que la ville de Montréal allait suivre l’agenda de celle-ci concernant un éventuel retour de «Nos Amours».

«Dans mon livre, ce n’est pas un si, c’est un quand, a mentionné avec optimisme M. Coderre.

Vous avez vu les «fans» extraordinaires lors des matchs de pré-saison des Blue Jays [de Toronto]. Peu importe l’équipe, les gens sont au rendez-vous. On travaille, on a un plan de match, on continue», a poursuivi le maire.