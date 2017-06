Camara : «On a un sentiment d’être floués»

Les joueurs de l’Impact sont repartis du BMO Field avec la nette impression de s’être fait avoir par les décisions de l’officiel Dave Gantar.

Ci-dessus, écoutez les commentaires de Patrice Bernier et Hassoun Camara.

«C’est un match assez disputé et on a un sentiment d’être floués pour dire la vérité», a admis Hassoun Camara.

Selon lui, Gantar a imposé un carton rouge plus que discutable à Patrice Bernier dans le but se reprendre pour un pénalty non décerné à la suite d’un tacle de Kyle Fisher, quelques minutes plus tôt.

«On a l’impression qu’il se rattrape pour ne pas avoir sifflé un pénalty.»

Incompréhension

Visé par le carton rouge à la 89e minute, Patrice Bernier ne comprend pas pourquoi Gantar a sévi.

«Je ne sais pas, il m’a juste dit: je n’ai pas le choix, il faut que je te donne un carton rouge.»

Le capitaine de l’Impact a eu un relent de l’an passé puisque Gantar lui avait aussi décerné un rouge sur un tacle musclé à l’endroit de Daniel Lovitz.

«J’ai écopé d’un carton rouge direct alors que je n’ai pas eu de faute de tout le match. Je suis vraiment déçu parce qu’on a bien tenu avec un but à la fin.»

On a l’impression que c’est le genre de situation qui arrive à répétition au BMO Field quand l’Impact y joue.

«Dans certaines situations de jeu, on a l’impression de ne pas être arbitrés de la même façon, mais on ne veut pas prendre ça comme excuse», a noté Camara.

«Ça nous arrive souvent ici et on a l’impression de tout donner sur ce match-là. On était prêts à aller à 120 minutes malgré la fatigue accumulée.»

Crépeau à la hauteur

Par ailleurs, Bernier et Camara ont vanté le travail de Maxime Crépeau, qui a été impressionnant devant son filet.

«En deuxième mi-temps, il a fait de gros arrêts et il nous a gardés dans le match», a mentionné Bernier.

Maxime grandit dans chaque match, il a été impeccable balle au pied dans des moments dangereux.»

Camara a mis l’accent sur l’implication du jeune gardien.

«Maxime a été à la hauteur. Il avait beaucoup de leadership, je l’entendais de 30 ou 40 mètres placer les défenseurs. Il a montré à tout le monde quel gardien il était.»

Mauro Biello a lui aussi lancé des fleurs au jeune homme originaire de la Rive-Sud.

«C’était le meilleur match de Maxime, il a fait des arrêts clés, il était solide et confiant.»

Une dernière

D’autre part, c’était sans doute la dernière présence de Patrice Bernier dans un match du Championnat canadien.

«Je n’ai pas vraiment eu le temps de penser que c’était mon dernier match en coupe canadienne.»

Le capitaine retient un grand sentiment de fierté envers ses coéquipiers.

«Je suis fier de ces gars-là, il faut garder la tête haute et se concentrer sur la MLS.

«On s’est ressaisis après la défaite de samedi passé. Si on joue de la même façon, on va en gagner des matchs dans la MLS.»