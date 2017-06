Aaron Judge sera-t-il au concours de circuits?

Le nom de la recrue des Yankees de New York Aaron Judge est sur toutes les lèvres depuis le début de la saison. Même si le voltigeur domine les ligues majeures avec 26 longues balles, il n’a toujours pas confirmé sa présence pour le populaire concours de circuits, qui aura lieu le 10 juillet à Miami.

La nouvelle vedette des «Bombardiers du Bronx» est uniquement concentré sur son équipe, qui est engagée dans une lutte féroce avec les Red Sox de Boston pour le sommet de la section Est de la Ligue américaine.

Le numéro 99 a tout de même confirmé avoir reçu une invitation la semaine dernière.

«Honnêtement, je n’ai aucunement pensé à ça, a-t-il souligné aux médias, selon le NJ.com. J’ai un travail à faire sur le terrain. La dernière chose à laquelle je pense c’est le concours de circuits. C’est secondaire contrairement à ce que j’ai à faire sur le terrain. Chaque fois que vous me posez la question, je n’ai pas vraiment de réponse.»

Premier de classe

Judge domine présentement le scrutin dans la Ligue américaine en vue du match des étoiles. Il avoue toutefois ne pas y porter attention.

«Je n’ai pas vraiment pensé à ça. Ça me frappera peut-être lorsque le vote sera terminé», a-t-il dit.

Le colosse de 6 pi 7 po et 282 lb, qui présente une excellente moyenne au bâton de ,330, aimerait bien voir quelques coéquipiers l’accompagner pour la classique annuelle. Le receveur Gary Sanchez et le joueur de deuxième but Starlin Castro pourraient notamment recevoir une invitation.