Serena Williams réplique à John McEnroe

Serena Williams n'a pas apprécié que John McEnroe affirme qu'elle serait 700e au classement mondial si elle jouait sur le circuit masculin.

«Laisse-moi tranquille avec tes déclarations qui ne sont pas étayées par des faits», a-t-elle tweeté lundi.

«Cher John, je t'adore et te respecte, mais s'il te plait, s'il te plait, laisse moi tranquille avec tes déclarations qui ne sont pas étayées par des faits», a indiqué l'ancienne N.1 mondiale sur son compte Twitter.

«Je n'ai jamais joué contre un joueur classé (du circuit masculin) et je n'en ai pas le temps», a poursuivi la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem.

«Respecte-moi, respecte ma vie privée alors que j'essaye d'avoir un enfant, bonne journée», a conclu l'Américaine qui, enceinte, a mis en avril sa carrière entre parenthèses.

Dimanche, McEnroe avait estimé dans un entretien à une radio américaine que Williams, présentée comme la meilleure joueuse de tennis de l'histoire, serait «700e au classement de l’ATP» si elle évoluait sur le circuit masculin.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.