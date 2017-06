Nouveau contrat pour Yanni Gourde

Le Lightning de Tampa Bay a accordé un contrat de deux ans à un volet à l’attaquant québécois Yanni Gourde.

L'équipe en a fait l'annonce, lundi.

Gourde devrait toucher 2 millions $ au cours de l’entente.

Le Québécois a disputé 20 matchs l’an passé avec la formation floridienne, amassant huit points, dont six buts.

L’ancien porte-couleurs des Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ n’a jamais été repêché par une équipe de la LNH.

We have also re-signed Yanni Gourde to a two-year, one-way contract worth $1 million per season.



