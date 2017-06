Mikhail Sergachev ratera le début du camp de développement du Lightning

Le nouveau défenseur du Lightning de Tampa Bay Mikhail Sergachev ne sera pas présent lorsque le camp de développement de la formation floridienne s’ouvrira, mardi.

C’est du moins ce que rapporte le Tampa Bay Times, qui affirme que le défenseur sera absent jusqu'à mercredi, au moins.

En effet, celui que le directeur général des Canadiens de Montréal a échangé au Lightning, il y a environ deux semaines, en retour du Québécois Jonathan Drouin semble toujours être à l’étranger.

Lorsque Sergachev a été transigé par le Tricolore, Bergevin n’avait pu le rejoindre directement puisque le jeune joueur d’arrière était en vacances à Chypre.

Sergachev a été le premier choix, le neuvième au total, des Canadiens lors du repêchage de 2016. Il a remporté la coupe Memorial, il y a quelques semaines, avec les Spitfires de Windsor.

Mikhail Sergachev not expected to be at #tblightning development camp until Wednesday FYI. Still overseas.