L’Impact vit en sursis

Publié aujourd'hui à 16h25

Mis à jouraujourd'hui à 19h27

Mauro Biello a joué « all in » et a perdu gros.

Il a perdu peut-être plus qu’un match à Columbus, car la fatigue accumulée par ses meilleurs éléments pourrait avoir une incidence sur les matchs cruciaux contre Toronto et DC United, cette semaine.

Fatigue, déroute, blessure et doutes... Les souvenirs emportés de l’Ohio ont de quoi donner des cauchemars. Mais le capitaine Patrice Bernier a fait passer un message sur les réseaux sociaux en forme de vœu pieux : « ne regarde pas en arrière, les yeux plein de regrets. Regarde plutôt en avant, les yeux plein d’espoir ».

Il faut dire que l’espoir est tout ce qu’il reste aux partisans montréalais tant la réalité fait mal : la finale du championnat canadien est mal embarquée et l’Impact est dernier de l’association Est.

Oui, l’Impact est meilleur que sa fiche ne l’indique. Mais il n’y a pas de points qui récompensent les efforts ou le potentiel.

Alors, y a-t-il vraiment matière à espérance ? Doit-on plutôt appuyer sur le bouton panique ?

Garder la tête froide

Indépendamment des opinions des uns et des autres, il faut garder la tête froide dans une telle situation. Et quand on analyse froidement les choses, il est réaliste de penser que oui, l’espoir est permis. Pourquoi ?

Parce que, même si la tendance n’est pas favorable au Bleu-Blanc-Noir à la veille du match retour de la finale du championnat canadien, le fait est que le club a marqué au moins un but dans 8 de ses 10 matchs sur la route, toutes compétitions confondues. Marquer, si possible en premier, c’est la mission du club. Après, tout peut arriver.

Bien sûr, le facteur de fatigue comptera dans ce match, mais il existe également pour Toronto.

Quant au championnat de la MLS, l’Impact a certes perdu un « match à 6 points » contre Columbus, et voit ainsi un concurrent direct pour les séries agrandir son avance au classement. Toutefois, advenant une victoire contre DC United, samedi, IMFC se classera quelque part entre la 8e et la 10e place, avec deux matchs en mains sur tous ces concurrents.

Mission 30 points

Ce duel de bas de classement, qui laissera une des deux équipes sur le carreau, doit constituer un tournant dans la saison montréalaise. Il doit notamment lancer une fin de saison de folie au Stade Saputo.

Car il convient de souligner que l’Impact est l’équipe qui a joué le moins de matchs à domicile de toute la MLS. Il lui en reste 11 à jouer dans son antre de la rue Sherbrooke, et il ne faut pas s’y tromper : tout ou presque se jouera là-dessus.

De la manière dont les choses se profilent, j’estime qu’il faudra environ 48 points pour accéder aux séries dans l’Est – soit 6 de plus qu’en 2016, signe de la progression de l’association.

L’Impact doit donc aller chercher 30 points d’ici au 22 octobre prochain. Est-il capable de remporter 10 de ses 11 matchs à domicile ? C’est un beau défi, mais il n’y a pas de chemin facile quand on est dernier quasiment à mi-parcours. L’objectif est lancé !

La sentence

Si l’Impact ne parvient pas à accumuler autant de points à Montréal, alors il faudra compenser en allant chercher des gros résultats sur la route. Jusqu’à présent, IMFC a glané des points dans 6 de ses 9 rencontres MLS à l’étranger, ce qui est une bonne moyenne.

Le constat est là : l’Impact vit présentement en sursis. La sentence de la saison ratée ne s’applique pas encore, mais si le club ne tire pas profit de ses 2 matchs en main, et surtout, s’il ne fait pas carton plein ou presque à domicile, alors elle sera irrévocable.

Cette équipe a-t-elle ce qu’il faut pour renverser le cours de sa saison ? Je crois que oui. Mais le talent ne fait pas tout. Il faut savoir tirer le meilleur de son groupe. De fait, les prochaines décisions de Mauro Biello vaudront cher.