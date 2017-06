Les Stars récompensent Esa Lindell

Les Stars de Dallas ont octroyé une prolongation de contrat de deux ans au défenseur Esa Lindell, lundi.

Celui-ci touchera 4,4 millions $ au cours de cette période.

L’athlète de 23 ans a amassé six buts et 12 aides pour un total de 18 points en 73 rencontres la saison dernière, sa première complète dans le circuit Bettman. Lindell a passé en moyenne 21:52 par match sur la patinoire. Il a aussi bloqué 119 tirs, distribué 93 mises en échec et affiché un différentiel de + 8.

La formation texane a sélectionné le Finlandais au troisième tour, 74e au total, lors du repêchage amateur de 2012.