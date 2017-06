Les Diamondbacks s’imposent à nouveau devant les Phillies

Daniel Descalso a produit trois points dans la victoire de 6-1 des Diamondbacks de l’Arizona face aux Phillies de Philadelphie, lundi, à Phoenix.

Les Diamondbacks ont remporté les trois derniers matchs de cette série de quatre contre les Phillies.

Descalso a d’abord poussé Chris Owing au marbre avec un simple en deuxième manche.

Lors de la manche suivante, un autre simple lui a permis de faire marquer David Peralta et Jake Lamb.

De son côté, Chris Herrmann a produit deux points, notamment grâce à son septième circuit de la saison.

Andrew Knapp a inscrit l’unique point des Phillies sur un simple de Daniel Nava.

Zack Greinke (9-4) a obtenu la victoire, lui qui n’a accordé qu’un seul point et trois coups sûrs en cinq manches de travail.

Nick Pivetta (1-4) a encaissé le revers après avoir concédé six points et sept coups sûrs en deux manches et deux tiers.