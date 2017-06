Justin Smoak toujours dans la course

Le vote en vue du match des étoiles des Ligues majeures de baseball se poursuit et le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto Justin Smoak est toujours dans la course, au sein de la Ligue américaine.

Le seul athlète qui le devance est le joueur de premier but des Royals de Kansas City Eric Hosmer. Lors de la plus récente mise à jour effectuée lundi, Hosmer détenait 1 419 887 appuis, tandis que Smoak en avaient reçus 1 348 233.

S’il l’emporte, le joueur des Royals en serait à sa deuxième apparition consécutive au match des étoiles.

Depuis le début de la saison, Hosmer a maintenu une moyenne au bâton de ,302, tandis que Smoak a frappé 20 longues balles et conservé une moyenne de ,304.

Les partisans ont jusqu’à jeudi soir minuit pour voter et les résultats seront divulgués dimanche.

Au troisième coussin, la course est également chaude, alors qu’environ 200 000 votes séparent le meneur Miguel Sano des Twins du Minnesota et Jose Ramirez. Josh Donaldson des Blue Jays vient au troisième rang avec près de 1 200 000 votes.

Le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge est toujours le joueur ayant obtenu le plus de votes avec un total de 3 443 597.

Quelques courses serrées dans la Ligue nationale

Dans la Ligue nationale, les joueurs qui évolueront au premier but, troisième coussin et dans le champ se livrent une excellente course.

Ryan Zimmerman des Nationals de Washington devance Anthony Rizzo des Cubs par un peu plus de 100 000 votes.

La course est toutefois extrêmement serrée entre Kris Bryant (Cubs) et Nolan Arenado (Rockies), au troisième but.

Finalement, c’est un autre joueur des Nationals, Bryce Harper qui domine le scrutin pour les voltigeurs. Il est toutefois talonné de près par Charlie Blackmon (Rockies).