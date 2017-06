Jordan Spieth perce le top 3 mondial

Après avoir triomphé lors du Championnat Travelers du circuit de la PGA au cours du week-end, l’Américain Jordan Spieth est passé du sixième au troisième rang du classement mondial, publié lundi.

Dustin Johnson, des États-Unis, et le Japonais Hideki Matsuyama occupent toujours les deux premières places. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, l’Australien Jason Day et l’Espagnol Sergio Garcia ont tous reculé d’une position en raison de la victoire de Spieth. Ils sont désormais quatrième, cinquième et sixième, dans l’ordre.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin (53), Mackenzie Hughes (108e) et Graham DeLaet (109e) sont les mieux classés.

Du côté des dames, la Sud-Coréenne So Yeon Ryu a fait un bond de deux places pour s’emparer du premier rang mondial grâce à son triomphe lors du Championnat Walmart NW Arkansas de la LPGA.

La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn est donc désormais deuxième, devant la Néo-Zélandaise Lydia Ko.

L’Américaine Lexi Thompson et In Gee Chun, de la Corée du Sud, complètent le top 5.

La Canadienne Brooke M. Henderson a gagné une position et pointe maintenant au 12e échelon.

Pour sa part, la Québécoise Maude-Aimée LeBlanc est demeurée 216e. Sa compatriote Anne-Catherine Tanguay occupe le 319e rang.