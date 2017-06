Drew Willy s'entend avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont offert un contrat d’un an au quart Drew Willy, lundi.

L’athlète de 30 ans a disputé sept saisons dans la Ligue canadienne de football, prenant part à 76 rencontres, dont 37 départs. L’Américain a complété 727 de ses1085 passes pour des gains de 8539 verges et 39 touchés. Il a aussi couru avec le ballon 128 fois pour un total de 697 verges au sol et six majeurs.

Willy, qui a participé à la séance d’entraînement de lundi avec ses nouveaux coéquipiers, a porté les couleurs des Argonauts de Toronto, des Blue Bombers de Winnipeg et des Roughriders de la Saskatchewan.

Par ailleurs, le receveur Alex Charette a été libéré par l’équipe montréalaise.