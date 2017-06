Dea, le «Black Ace» québécois des Penguins

Publié aujourd'hui à 19h23

Mis à jouraujourd'hui à 19h27

Même s’il n'a disputé qu’un seul match dans la LNH, le Québécois Jean-Sébastien Dea peut se vanter d’avoir soulevé la Coupe Stanley aux côtés de Sidney Crosby deux fois dans sa carrière.

Oui, vous avez bien lu.

Le 5 mai dernier, les Penguins rappelaient 11 joueurs de leur club-école de Wilkes-Barre/Scranton pour amorcer les séries. Pour une deuxième année de suite, Dea faisait partie des «Black Aces».

Les Black quoi?

Au terme de leur saison régulière dans les mineures, une poignée de joueurs de la Ligue américaine sont rappelés par leur équipe dans la LNH. Ils voyagent et pratiquent avec l'équipe et sont éligibles à jouer durant les séries. À tout moment, on peut faire appel à leurs services.

Voilà qui sont les «Black Aces».

Même s’il n’a pas joué un seul match en séries, le joueur de centre de 23 ans conservera des souvenirs impérissables de sa folle expérience.

À découvrir dans mon entrevue réalisée avec l’attaquant qui a grandi à La Prairie. (vidéo ci-dessus)