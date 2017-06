Corey Kluber et Cody Bellinger honorés

Corey Kluber des Indians de Cleveland et Cody Bellinger des Dodgers de Los Angeles ont respectivement été nommés joueurs de la semaine dans les Ligues américaines et nationales de baseball, lundi.

Le lanceur partant des Indians a maintenu une fiche de 1-0 et n’a accordé aucun point en 16 manches.

C’est la troisième fois de sa carrière qu’il mérite ce titre.

Le joueur de 31 ans a retiré 24 frappeurs sur des prises et accordé seulement deux buts sur balles et six coups sûrs.

Lundi passé, il a réussi son deuxième match complet sans accorder de point, dans une victoire face aux Orioles de Baltimore.

De son côté, Bellinger a maintenu une moyenne au bâton de ,370, frappé trois doubles et cinq coups de circuit, en plus de produire 12 points, en sept rencontres.

La recrue de 21 ans mène tous les frappeurs de la Ligue nationale avec une récolte de 24 longues balles.

Lundi dernier, il a débuté sa semaine avec une performance de trois coups sûrs en cinq présences, deux coups de canon et quatre points produits. C’était la cinquième fois de l’année qu’il frappait au moins deux circuits dans un même match.