Chris Sale dominant

Chris Sale a connu un autre excellent départ pour mener les Red Sox à une victoire de 4-1 face aux Twins du Minnesota, lundi soir, à Boston.

Sale (10-3) a accordé seulement quatre coups et un point en six manches et un tiers de travail. Il a également retiré neuf frappeurs sur des prises.

Le releveur Craig Kimbrel a pour sa part fermé les livres en neuvième manche pour mériter son 21e sauvetage de la saison.

Dans la victoire, Mitch Moreland s’est démarqué avec deux coups sûrs, dont un circuit et deux points produits.

Mookie Betts et Dustin Pedroia ont également placé la balle en lieu sûr à deux occasions.

Du côté des Twins, Chris Gimenez a produit l’unique point des siens avec sa cinquième longue balle de l’année.

C’est José Berrios (7-2) qui a hérité de la défaite. En six manches et un tiers, il a concédé huit coups sûrs et quatre points.