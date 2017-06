Adeiny Hechavarria se joint aux Rays

Les Rays de Tampa Bay ont fait l’acquisition du joueur d’arrêt-court des Marlins de Miami Adeiny Hechavarria.

En retour, les Marlins ont obtenu deux espoirs, soit le voltigeur Braxton Lee et le lanceur droitier Ethan Clark.

L’athlète de 28 ans, qui est reconnu pour son jeu en défensive, a présenté une moyenne au bâton de ,277 avec un circuit et six points produits cette saison avec les Marlins.

Les Rays se trouvaient à seulement deux matchs et demi du sommet de la section Est de la Ligue américaine, détenu par les Yankees de New York et les Red Sox de Boston, avant les affrontements prévus lundi soir.