Un système à parfaire

La défaite de 4-1 de l’Impact face au Crew de Columbus, samedi soir, était la première de l’équipe en Major League Soccer (MLS) depuis le 13 mai, mais elle a aussi révélé les limites d’un système qui tarde à faire ses preuves.

L’effondrement qui a mené aux trois buts du Crew dans les vingt dernières minutes de la rencontre a exposé les faiblesses du système mis en place par Mauro Biello lors des trois derniers matchs.

Cette formation à cinq défenseurs, qu’on l’appelle 3-5-2 ou 5-3-2 n’a pas encore démontré qu’elle pouvait être complètement efficace.

Et le résultat est que l’équipe se retrouve au dernier rang de l’Association Est avec 18 points pendant que l’écart se creuse avec la sixième place, la dernière se trouvant au-dessus de la ligne rouge.

Il faut cependant être honnête et préciser que le Bleu-blanc-noir a disputé deux ou trois matchs de moins que les équipes qui le devancent et n’a joué que six fois devant ses partisans.

Les chiffres parlent

Preuve que le schéma ne fonctionne pas bien, l’Impact a accordé huit buts dans les trois rencontres qu’il a disputées sous ce système.

Ça correspond à une moyenne de 2,67 par rencontre.

Lors des 12 autres parties de la saison disputée en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, le Bleu-blanc-noir a accordé 18 buts pour une moyenne de 1,5 par match.

Parfois, les chiffres disent tout. Et cette fois-ci, c’est on ne peut plus vrai.

Pourtant, dans le camp montréalais, Mauro Biello, Blerim Dzemaili et Hassoun Camara insistaient après le match pour dire que le système n’expliquait pas la débâcle.

Craquer

Vrai que l’Impact commence à être à bout de souffle avec tous les blessés et un troisième match en huit jours, comme l’a souligné Camara.

«Je ne sais pas si c’est plus physiquement qu’autre chose qu’on a craqué sur les vingt dernières minutes.

«On est bien revenu avec de bonnes intentions en deuxième période, à Orlando on a dominé la deuxième mi-temps aussi.»

Il faut lui donner raison sur ce dernier point, mais l’équipe a tout de même cédé trois fois dans ce verdict nul de 3-3 en Floride.

Flexibilité

Mauro Biello a répété qu’il voulait avoir plus d’un as dans sa manche pour expliquer sa décision de poursuivre avec un système déficient pour le moment.

«C’est une question de flexibilité et de pouvoir s’ajuster. Avec tous les matchs qu’on a joués, on a eu de la difficulté à le raffiner.»

Mais justement, avec les matchs qui se succèdent à un rythme effréné, le moment n’était peut-être pas bien choisi pour implanter une nouvelle tactique.

Et en l’absence d’un véritable arrière gauche, puisqu’Ambroise Oyongo et Daniel Lovitz sont blessés, c’est beaucoup demander à Chris Duvall d’être efficace dans ce système sur un flanc où il se trouve moins à l’aise.

Bouger

La fenêtre de transfert estivale de la MLS s’ouvre le 10 juillet prochain et déjà les rumeurs d’acquisitions commencent à se multiplier.

Il y a des noms intéressants, comme le milieu de terrain néerlandais Walter Sneijder.

Mais ce qu’Adam Braz et Nick de Santis doivent absolument dénicher, c’est un latéral gauche de premier plan pour pallier la perte d’Oyongo.

Un milieu défensif pour épauler Marco Donadel ne sera pas de trop non plus.