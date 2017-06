Tension entre Vettel et Hamilton dans une course folle

La tension est montée de plusieurs crans dimanche dans la lutte entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton pour le Championnat du monde de F1, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, une course complètement folle remportée par l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull).

Trois voitures de sécurité, un drapeau rouge, un gros incident entre Vettel et Hamilton et un mano a mano final: le scenario offert par ce GP, disputé pour la deuxième fois dans les rues de Bakou, a été exceptionnel du début à la fin.

Vettel et Hamilton se sont rendu coup pour coup, à la limite du réglementaire, rappelant les plus grandes rivalités de l'histoire de ce sport.

Au tour N.22, pendant une troisième neutralisation de course derrière une voiture de sécurité, Hamilton a fortement freiné, alors que Vettel se trouvait derrière lui. L'avant de la Ferrari a alors percuté l'arrière de la Flèche d'argent.

Rouge de colère, Vettel est alors arrivé à la hauteur d'Hamilton pour s'expliquer avec lui et leurs roues se sont heurtées. "Il vient juste de me rentrer dedans", a regretté le Britannique pendant la course.

"Je pense que c'était clair, je n'étais pas satisfait de la façon dont il a conduit. Je me suis alors mis à sa hauteur et je le lui ai montré", a expliqué Vettel après l'arrivée.

Ce coup de sang, assorti d'un geste de la main peu courtois à l'intention de son rival, lui a coûté cher: une pénalité de 10 secondes avec obligation de passer par les stands.

"Il a appuyé sur les freins, je ne pouvais me mettre nulle part et je l'ai percuté. Si je dois être sanctionné, alors lui aussi méritait une pénalité", a estimé le quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012 et 2013).

"Dix secondes pour ce qu'il m'a fait, c'est peu cher payé", a pesté Hamilton à la radio.

"Ce qui s'est passé était irrespectueux. Vous devez respectez les personnes qui sont sur la piste. Toutes les autres séries de sports automobiles nous regardent. J'espère que les jeunes n'ont pas vu ça, et leur dire que ce n'est pas comme ça que l'on conduit", a-t-il expliqué.

"S'il veut prouver qu'il est un homme, on devrait le faire en dehors de la voiture, face à face", a-t-il ajouté devant les caméras à l'issue de la course.

Cet accrochage a contraint les commissaires de course à sortir le drapeau rouge. Une première depuis mars 2016 et le Grand Prix d'Australie, après un violent accident entre Fernando Alonso et Esteban Gutiérrez.