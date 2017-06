Stroll n'écoute pas le «bruit» des critiques

"Je n'écoute pas ce genre de choses, ce n'est que du bruit", a lancé le Canadien Lance Stroll (Williams), à propos des critiques qui l'ont visé depuis le début de la saison, alors qu'il est devenu le deuxième plus jeune pilote de l'histoire sur un podium, dimanche à Bakou.

Troisième d'une course folle derrière l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), Stroll faisait l'objet de critiques sur les raisons de sa présence en F1, lui qui est fils de milliardaire.

"Je ne pense pas avoir prouvé quelque chose. Je n'écoute pas ce genre de choses, ce n'est que du bruit. Je suis juste content pour moi, pour l'écurie, mes amis et ma famille. Tout le monde qui est derrière moi. C'est la seule chose qui compte. Le reste, ce n'est que du bruit, et je ne m'en soucie pas", a expliqué Stroll en conférence de presse.

À 18 ans 7 mois et 27 jours, il est le deuxième plus jeune pilote à monter sur un podium de F1 après le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 18 ans 7 mois et 15 jours. Verstappen avait signé un succès retentissant au Grand Prix d'Espagne pour sa première course au volant d'une Red Bull.

"J'ai bien aimé venir ici. Et j'espère vraiment revenir l'an prochain. Il y a de tout: de la vitesse élevée, on peut dépasser, c'est technique. Vous devez savoir où sont vos limites", a ajouté Stroll, premier Canadien sur un podium de F1 depuis 2001, et la 3e place du Jacques Villeneuve (champion du monde 1997) au GP d'Allemagne.

"Je disais à Daniel que le sport automobile, c'est une relation d'amour et de haine. Nous avons connu quelques courses difficiles, mais les deux dernières ont été bonnes et maintenant, je suis au septième ciel", a-t-il conclu.