Les Rangers ne retiennent pas Pirri, Clendening et Skapski

N’ayant pas reçu d’offres qualificatives de la part des Rangers de New York, les joueurs autonomes avec compensation Brandon Pirri et Adam Clendening ainsi que le gardien Mackenzie Skapski sont maintenant libres de s'entendre avec d’autres équipes.

Selon ce que rapportait dimanche le quotidien Newsday, le directeur général Jeff Gorton espère plutôt en venir à une entente avec Mika Zibanejad et Jesper Fast, qui pourraient devenir joueurs autonomes à compter du 1er juillet.

L’attaquant Nicklas Jensen s’est également vu présenter une offre qualificative de la part des Rangers.

Ailier droit de 26 ans, Pirri n’a inscrit que huit buts et 10 mentions d’aide en 60 matchs la saison dernière avec les Rangers. Il en était à sa première campagne avec la formation new-yorkaise.

Pour sa part, Clendening n’a disputé que 31 parties avec les Rangers, sa cinquième équipe depuis 2014. Le défenseur de 24 ans a marqué deux buts et obtenu neuf mentions d’aide dans leur uniforme.

Quant à Skapski, il n’a disputé que deux parties avec les Rangers, lors de la saison 2014-15. Le gardien de 23 ans a été repêché par l’équipe new-yorkaise en sixième ronde, 170e au total, à l’encan 2013.

Les défenseurs Troy Donnay et Michael Paliotta n’ont pas reçu d’offres qualificatives non plus.