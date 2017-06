Les gagnants et les perdants du repêchage

Les amateurs de hockey espéraient des transactions d’importance lors du dernier repêchage de la LNH, mais cela ne s’est pas produit. En fin de compte, quelles équipes ressortent gagnantes de ce weekend à Chicago, et qui voudrait se reprendre?

On pensait que cette fin de semaine serait ponctuée de nombreuses transactions. Outre un ou deux gros échanges, les directeurs généraux s’en sont tenus à repêcher des joueurs. Mais qui a réellement amélioré son équipe? Quelles sont les tendances qui émergent?

Voyons qui sont les gagnants et les perdants de ce repêchage 2017, tout en gardant en tête que chaque jeune repêché a de quoi être fier. Et pour ceux qui n’ont pas eu cette chance, il est important de se rappeler que tout n’est pas terminé.

LES GAGNANTS

Chicago

À titre d’hôtes, les Blackhawks se sont amusés lors de la cérémonie, mais ils ont aussi fait quelques bons choix. Les défenseurs Henri Jokiharju et Ian Mitchell apportent un style de jeu moderne, axé sur une bonne relance, ce qui aidera certainement les Hawks lorsque Duncan Keith commencera à ralentir. Tim Soderlund, choisi au quatrième tour, est un attaquant aux habiletés indéniables.

Los Angeles

Les Kings ont pris Gabe Vilardi 11e rang alors qu’il devait partir beaucoup plus tôt, mais ils ont également pris de bonnes décisions lors des rondes suivantes. Jaret Anderson-Dolan est un solide joueur dans les deux sens de la patinoire, Matthew Villalta a une tonne de potentiel devant le but alors que Mikey Anderson est un défenseur intelligent, qui commet peu d’erreurs. Ce fut un bon repêchage pour une organisation dont la banque d’espoir était quelque peu dégarnie, dernièrement.

Philadelphie

Les Flyers ont fait des transactions pour s’avancer dans l’ordre du repêchage et ils ont eu le joueur qu’ils convoitaient. J’aime ça : pourquoi prendre le risque de rater Morgan Frost ou Isaac Ratcliffe si tu les veux vraiment? Le DG, Ron Hextall, a été un maître du repêchage depuis son entrée en poste en accumulant les choix et les bonnes sélections. Ce ne fut pas différent cette année avec Noah Cates (comparable à Joe Pavelski, avec du polissage à faire) et le gros gardien Kirill Ustimenko. Le jeune qu’ils ont eu avec le deuxième choix au total devrait être assez bon aussi...

Blague à part, Hextall et ses adjoints obtiennent des joueurs aux habiletés et aux positions variées à chaque repêchage, ce qui les met en bonne position pour le futur.

LES PERDANTS

Les patineurs moyens

Il était devenu évident lorsque Gabriel Vilardi a glissé jusqu’au 11e rang lors de la première journée alors que certains le voyaient aussi haut que le troisième échelon au total. Le même scénario est survenu avec Matthew Strome, qui a dû attendre au quatrième tour avant d’entendre son nom par les Flyers. Cependant, tout le monde était au courant que Strome - et Vilardi - devait améliorer leur coup de patin, mais il était généralement perçu comme une sélection de deuxième tour.

La LHJMQ

Évidemment, on peut y apporter un bémol en raison de la sélection de Nico Hischier, des Mooseheads de Halifax, au tout premier rang, mais la LHJMQ n’a seulement vu que cinq de ses représentants être sélectionnés lors du top 100 du repêchage. Toutefois, il n’y a pas de raison pour paniquer puisque 2018 s’annonce déjà une meilleure cuvée avec des joueurs comme Joe Veleno, Jared McIsaac, Benoît-Olivier Groulx, Alexis Gravel et Anderson MacDonald.

Boston

Tout n’est pas noir pour les Bruins, notamment en raison de la sélection de Jack Studnicka. Mais encore une fois, on dirait que les Bruins n’essaient de frapper que des simples au lieu d’y aller pour un coup de circuit. Il n’y a aucun futur joueur de centre no.1 dans l’organisation.

Washington

Ça devient une habitude, mais les Capitals ne repêchent pas assez de joueurs. Pour la deuxième fois en trois ans, les Capitals n’ont seulement choisi que quatre joueurs lors du repêchage amateur.

