Les Angels ont le dessus sur les Red Sox

Kaleb Cowart a produit deux points dans un gain de 4-2 des Angels de Los Angeles face aux Red Sox, dimanche, à Boston.

Le joueur de troisième but a frappé un double et un simple qui lui ont permis d’envoyer Danny Espinosa et Ben Revere à la plaque.

Revere a quant à lui placé la balle en lieu sûr à trois reprises.

Dans la défaite, Mitch Moreland et Jackie Bradley fils ont chacun frappé des longues balles en solo.

Le lanceur partant Parker Bridwell (2-0) a obtenu la victoire. En six manches et deux tiers de travail, il a accordé sept coups sûrs et deux points. Il a également retiré quatre frappeurs sur des prises.

Yusmeiro Petit a pour sa part obtenu son premier sauvetage de la saison.

Doug Fister (0-1) a quant à lui hérité de la défaite, à son premier départ avec les Red Sox. Il a concédé sept coups sûrs et trois points.