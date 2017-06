Le Wild bougera-t-il?

Même si la plupart des experts s’attendaient à ce que le Wild du Minnesota soit actif sur le marché des transactions, le directeur général Chuck Fletcher a opté pour le statu quo lors du week-end du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey.

Les noms de Marco Scandella et Jonas Brodin ont beaucoup circulé dans les rumeurs de transactions au cours des dernières semaines.

Le Wild doit notamment s’entendre avec les joueurs autonomes avec compensation Mikael Granlund et Nino Niederreiter. Il pourrait donc tenter de se départir d’un joueur avec un salaire important comme Scandella, qui empochera 4 millions $ par année au cours des trois prochaines campagnes.

Un entraîneur satisfait

Pour sa part, l’entraîneur-chef Bruce Boudreau ne s’attend pas à beaucoup de changements cet été.

«Nous avons des jeunes joueurs prêts à faire l’équipe et qui n’ont pas un gros impact sur la masse salariale, a commenté le pilote au ''Star Tribune ''. Nous allons combler certains trous avec le marché des joueurs autonomes, mais on parle davantage de joueurs de quatrième trio. Nous aimons notre groupe, notre défensive est notre force et nous avons trois bons trios.»

L’instructeur soutient toutefois que son patron continue de discuter avec ses homologues et qu’une transaction pourrait survenir.

«Nous n’avons pas à tout chambouler, a-t-il précisé. Nous avons été la meilleure équipe du circuit pour le deux tiers de la saison, alors nous ferons quelques petits ajustements pour tenter de nous retrouver au sommet. Nous pourrions aussi faire quelque chose de gros. Je ne sais pas.»

«J’ai 100 % confiance que s’il [Fletcher] fait quelque chose, ce sera bon pour nous [...] Il cache bien son jeu. Mais je crois qu’il bougera. Je ne sais pas si ça arrivera aujourd’hui ou dans un mois, mais il n’est pas pressé, tant qu’on ne lui offre pas ce qu’il veut.»

Du crédit

Boudreau a aussi lancé des fleurs à son patron pour la façon avec laquelle il a géré le processus d’expansion, alors que le Wild a offert l’espoir Alex Tuch aux Golden Knights de Las Vegas afin qu’ils sélectionnent Erik Haula plutôt que Matthew Dumba, Scandella ou Eric Staal.

«Si nous avons des problèmes avec le cap salarial, Chuck trouvera une façon de nous placer en bonne position, a-t-il assuré. Personne ne savait que nous allions agir ainsi lors du repêchage d’expansion, mais Chuck a toujours une longueur d’avance sur les autres et il a trouvé une façon de garder nos cinq premiers défenseurs...pour l’instant.»