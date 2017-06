Le Lightning aurait contacté Shattenkirk

Le Lightning de Tampa Bay souhaite améliorer sa brigade défensive et l’équipe aurait contacté le plus attrayant des joueurs autonomes potentiels.

Selon le quotidien Tampa Bay Times, le directeur général Steve Yzerman a téléphoné au camp du vétéran défenseur Kevin Shattenkirk, dont l’entente avec les Capitals de Washington viendra à échéance le 1er juillet.

Depuis dimanche, toutes les équipes de la LNH ont le droit de discuter avec les joueurs dont les contrats sont sur le point de prendre fin, sans toutefois négocier de nouveaux pactes.

Shattenkirk, un droitier de 28 ans, a enregistré 13 buts et 59 points avec les «Caps» et les Blues de St. Louis lors de la plus récente campagne, lui qui s'est amené dans la capitale fédérale américaine à la date limite des transactions.

Selon le Times, le Lightning avait tenté de l’acquérir, en février, mais il avait refusé la transaction.

Shattenkirk a empoché 4,25 millions$ en 2016-2017. Plusieurs équipes se seraient déjà manifestées dans l’intérêt de lui consentir un nouveau contrat.

Le Lightning a bougé, le 15 juin dernier, en échangeant l'attaquant Jonathan Drouin aux Canadiens de Montréal en retour de l’espoir Mikhail Sergachev, un défenseur de 19 ans.