L’Arizona gagne en prolongation

Daniel Descalso a frappé un simple durant la 11e manche pour permettre aux Diamondbacks de l'Arizona de l’emporter face aux Phillies de Philadelphie par la marque de 2-1, dimanche à Phoenix.

Les lanceurs partants des deux équipes se sont illustrés dans cette rencontre. Randall Delgado des Diamondbacks n’a pas concédé de point et a alloué quatre coups sûrs, tout en retirant quatre frappeurs sur des prises en cinq manches de travail. Son homologue des Phillies, Jeremy Hellickson a concédé un point et trois coups sûrs en six manches. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.

Paul Goldschmidt a touché la plaque pour le point de la victoire. Il a aussi frappé un simple en quatrième manche, bon pour un point.

C’est T.J. McFarland (4-1) qui a hérité de la victoire. En une manche, il a concédé un but sur balles.

Pour les Phillies, Edubray Ramos (0-7) a ajouté la défaite à sa fiche. Il a accordé un point et deux coups sûrs, en deux tiers de manche.