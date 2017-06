Joe Thornton et Brent Burns se dénudent pour ESPN

Joe Thornton et Brent Burns des Sharks de San Jose sont les derniers joueurs de la LNH à se dénuder pour l’édition spéciale «Body Issue» du magazine d’ESPN, publiée chaque année.

Le défenseur des Panthers de la Floride Jason Demers – un ancien coéquipier des deux joueurs à San Jose – en a fait l’annonce sur Twitter. Sur la photo qu’il a partagée, on peut voir les deux hommes impliqués dans un face à face avec des bâtons de hockey.

Oddly enough this isn't the first time this has happened #ESPNBODYISSUE @Burnzie88 @espn pic.twitter.com/ZXl4ra6fuu