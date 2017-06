Scott Dixon signe une première victoire à Elkhart Lake

Pour la première fois de sa carrière, le Néo-Zélandais Scott Dixon a raflé les honneurs du Grand Prix KOHLER de la série IndyCar, disputé dimanche sur le circuit Road America, à Elkhart Lake dans le Wisconsin.

Le pilote de l’écurie Chip Ganassi Racing a devancé par 0,5779 s l’Américain Josef Newgarden (Team Penske) au fil d’arrivée au terme des 55 tours de la course. Pour Dixon, qui a été le cinquième à prendre le départ, il s’agit d'une 41e victoire en carrière dans la série IndyCar.

Après avoir dominé la séance de qualifications samedi, le Brésilien Helio Castroneves (Team Penske) a dû se contenter de la troisième place.

Le Français Simon Pagenaud (Team Penske) et l’Australien Will Power (Team Penske), champion en titre de l’épreuve, ont terminé respectivement quatrième et cinquième.

Pour sa part, le Canadien James Hinchcliffe (Schmidt Peterson Motorsports) a conclu au 20e et avant-dernier rang, avec deux tours de retard. Il avait pris le neuvième rang de la séance de qualifications.