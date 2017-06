Cet espoir des Oilers a le sens de la répartie

Si le minuscule attaquant de 5 pieds 8 pouces et 148 livres Kailer Yamamoto a été sélectionné au 1er tour du repêchage (22e au total) par les Oilers d’Edmonton, c’est peut-être bien car il a impressionné la formation albertaine grâce à... son sens de la répartie.

Yamamoto a pris la formation de court, lorsqu’elle lui a demandé quels motifs justifieraient de le repêcher, lors des traditionnelles entrevues du Combine (tests physiques) de la LNH.

«Car je vais revenir vous hanter,» a-t-il osé, non sans audace.

Yamamoto's answer to "why should we draft you?" query at combine: "Because if you don't I'll come back to haunt you." Chiarelli liked that.