Jose Bautista brille, les Blue Jays évitent le balayage

En s’imposant 8-2 dimanche après-midi, à Kansas City, les Blue Jays de Toronto ont réussi à éviter le balayage face aux Royals. Jose Bautista a été l’un des grands artisans de cette victoire en générant quatre points.

Du même coup, Bautista a rejoint Joe Carter au quatrième rang des joueurs qui ont obtenu le plus de points produits avec les Blue Jays, soit 736 points.

C’est en cinquième manche que le voltigeur a amorcé la remontée de son équipe, alors menée 2-0, en claquant un circuit de deux points. Il s’agissait de son 13e de la saison. Ryan Goins l’a précédé au marbre.

Bautista a été à l’origine de la poussée de cinq points des Jays en sixième manche, en obtenant un but sur balles alors que les sentiers étaient remplis. Darwin Barney a marqué sur la séquence.

Une erreur de Cheslor Cuthbert sur une frappe de Russell Martin a ensuite profité à Kevin Pillar, qui a inscrit le quatrième point des visiteurs. Josh Donaldson en a rajouté en frappant un double de deux points. Peu après, Martin a marqué sur une frappe de Kendrys Morales.

Encore Bautista

Bautista a sévi à nouveau en septième manche en claquant un simple d’un point.

Les Royals, qui avaient remporté les deux premières rencontres de la série, avaient pourtant connu un bon début de match. Jorge Bonifacio leur avait donné les devants en première manche en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture pour une 11e fois cette saison.

Eric Hosmer avait ensuite doublé leur avance en poussant Bonifacio au marbre grâce à un simple.

Francisco Liriano (4-3) a obtenu la victoire du côté des Jays après avoir alloué deux points et six coups sûrs en six manches au monticule.

Du côté des Royals, la défaite est allée au dossier de Scott Alexander (0-2), qui a accordé trois points, un coup sûr et un but sur balles en sixième manche, sans réaliser un seul retrait.

Les Jays entreprendront mardi, à Toronto, une série de trois matchs contre les Orioles de Baltimore, à qui ils disputent le quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine.