Blessure mineure pour David Price

Le lanceur des Red Sox de Boston David Price a quitté la rencontre de samedi contre les Angels de Los Angeles en raison d’une blessure à un ongle de la main droite.

Le gaucher a tout de même passé six manches sur la butte, concédant six coups sûrs et deux points mérités dans un revers de 6-3.

Price, qui a récemment été aux prises avec une ampoule à un doigt, a admis après la rencontre qu’il aurait aimé amorcer la septième manche, mais qu’il comprenait la décision du gérant John Farrell.

«Il a une craque au milieu de son ongle, mais ce n’est pas le même doigt que son ampoule, a expliqué Farrell au MLB.com. C’est une situation à laquelle il a été confronté dans le passé et il est conscient que c’est quelque chose qui peut l’affecter.»

L’ancien des Blue Jays de Toronto, qui devrait être en mesure d’effectuer son prochain départ, a présenté une fiche de 2-2 et une moyenne de points mérités de 4,76 en six départs cette saison.