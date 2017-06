Joni Ikonen, la carte cachée des Canadiens?

Les Canadiens auraient-ils mis le grappin sur la carte cachée du repêchage de 2017 au 58e échelon, en prononçant le nom de Joni Ikonen?

La sélection du Finlandais a ravi bon nombre d'observateurs, dont l’ancien recruteur du Tricolore Grant McCagg.

«Joni Ikonen sera considéré comme un vol,» a-t-il immédiatement réagi sur Twitter.

Ikonen is going to be a steal.

Cet attaquant de 5 pieds 11 pouces et 176 livres que l’on dit doté d’habiletés offensives salivantes a inscrit 41 points, dont 20 buts, en 40 matchs dans la ligue junior SuperElit en Suède.

Joni Ikonen is fantastic stickhandler. Dangles in-flight, at top speed. Burns defenders with a certain ease, and varied/creative in attacks. pic.twitter.com/QSY7OsJs7X