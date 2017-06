EN DIRECT : Impact - Crew

L’Impact met un terme à sa séquence de trois matchs consécutifs à l’étranger en rendant visite au Crew de Columbus, au MAPFRE Stadium.

La rencontre est présentée en direct sur les ondes de TVA Sports.

Le pointage est de 1-1 en 2e demie.

57' Wandrille Lefèvre (MTL) obtient une excellente chance, mais le gardien s'étend de tout son long pour réaliser l'arrêt

54' Matteo Mancosu (MTL) fait son entrée dans le match pour Anthony Jackson-Hamel (MTL)

46' Début de la demie

45' Justin Meram (CLB) écope d'un carton jaune pour un tackle tardif sur Hernan Bernardello (MTL)

34' Hassoun Camara (MTL) écope d'un carton jaune pour un tackle à l'endroit de Justin Meram (CLB)

26' Justin Meram (CLB) prend un puissant tir qui passe tout juste à la gauche du filet d'Evan Bush (MTL)

19' | 1-1 | La réplique est immédiate: Anthony Jackson-Hamel crée l'égalité sur un relais de Blerim Dzemaili

17' | 1-0 CLB | Frederico Higuain (CLB) profite du coup franc pour ouvrir la marque

16' Kyle Fisher (MTL) écope d'un carton jaune pour un tackle à l'entrée de la surface de réparation de l'Impact

14' Ethan Finlay (CLB) récupère un ballon dans la surface de réparation, mais son tir rate la cible

0' Début du match

NOTES

La dernière fois que les deux formations se sont affrontées, le mois passé, le Crew était venu arracher une victoire de 3 à 2 au Stade Saputo alors que Justin Meram avait complété son tour du chapeau en marquant le but gagnant dans les arrêts de jeu.

Depuis ce fameux match, les deux équipes sont sur des trajectoires opposées.

L’Impact n’a pas connu la défaite lors des quatre rencontres suivantes (2-0-2). Pendant ce temps, le Crew n’a remporté qu’une seule de ses cinq parties (1-4-0).

Voici VOTRE XI partant contre le #CrewSC Here's YOUR starting XI against @ColumbusCrewSC ! #IMFC #CLBvMTL #FIDÈLES pic.twitter.com/ZpUgBVi4q0

Here's tonight's #CrewSC Starting XI for #CLBvMTL!

It's a milestone night for @josh3williams as he makes his �� career @MLS start!

Congrats�� pic.twitter.com/GS6GTkSd4W