La LNH dévoile les 31 nouveaux gilets produits par Adidas

La Ligue nationale de hockey (LNH), en collaboration avec son nouveau partenaire Adidas, a dévoilé mardi les nouveaux gilets que porteront la saison prochaine les 31 équipes du circuit Bettman.

Voyez les 31 nouveaux gilets dans la vidéo ci-dessus.

Ainsi, l’uniforme des nouveaux Golden Knights de Vegas a été dévoilé pour la première fois. D’autres équipes ont également apporté quelques ajustements mineurs à leur gilet, comme les Bruins, les Sabres, les Flames, l’Avalanche, les Blue Jackets, les Stars, les Oilers, les Panthers, le Wild, les Predators, les Devils et les Sénateurs.

Dans certains cas, comme dans celui des Oilers d’Edmonton, le troisième chandail de l’équipe est devenu le principal. Contrairement à la rumeur qui circulait, les Sénateurs d’Ottawa conserveront leur logo traditionnel plutôt que de faire de leur gilet rayé «O» leur nouveau gilet.

Une particularité pour chaque équipe

Parmi les nouveautés des chandails ADIZERO, on retrouve un col plus large à l’intérieur duquel un motif ou une phrase représentant l’équipe a été ajouté. Dans le cas des Canadiens, on retrouve un extrait du poème «Au champ d'honneur», identique à celui que l'on retrouve dans le vestiaire de l’équipe.

Les Predators, par exemple, ont des notes de piano à l'intérieur du col.

Les gilets offrent également «une respirabilité accrue, un tissu plus élastique, des matériaux ultralégers, un logo plus flexible et un écusson métallique de la LNH», selon ce qu’on peut lire sur le site web de la LNH.

Rappelons que le partenariat de la LNH avec Adidas signifie la fin des troisièmes chandails.

C'était la compagnie Reebok qui fournissait les uniformes des équipes de la LNH depuis la saison 2007-08.