Nathan Beaulieu échangé par les Canadiens aux Sabres

Les Canadiens de Montréal ont échangé le défenseur Nathan Beaulieu aux Sabres de Buffalo contre un choix de troisième tour au prochain repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH), a-t-il été annoncé samedi.

Cette sélection de troisième ronde correspond au 68e choix au total.

Après la fin de la saison 2016-2017, lors de laquelle le CH a été éliminé par les Rangers de New York au premier tour des séries, le directeur général Marc Bergevin avait prévenu que Beaulieu était à la «croisée des chemins». À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le Tricolore, les Sabres et les autres clubs de la ligue avaient jusqu’à 15h samedi pour transiger avant le gel décrété en marge du repêchage d’expansion, prévu cette semaine pour l’arrivée des Golden Knights de Las Vegas dans le circuit.

Beaulieu a connu, sur le plan statistique, sa meilleure campagne en carrière dans la LNH en 2016-2017, amassant quatre buts et 28 points en 74 rencontres, tout en affichant un différentiel de +8.

Sélectionné au premier tour, au 17e rang, par le Tricolore lors du repêchage de 2011, l'arrière de 24 ans n’a jamais été en mesure de combler les attentes. Il a ainsi conclu son parcours avec la Sainte-Flanelle avec un total de sept filets et 53 aides pour un total de 60 points en 225 matchs, passant 152 minutes au cachot.

Merci pour tout @natebeaulieu. Bonne chance avec les @buffalosabres!



Thanks for everything Nate, good luck with the Sabres! pic.twitter.com/JJGUZrmkxu