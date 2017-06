Les Panthers pourraient être forcés d’échanger Jonathan Marchessault

Les règlements du repêchage d’expansion pourraient faire perdre aux Panthers de la Floride leur sensation de la saison 2016-2017 : Jonathan Marchessault.

Selon le réseau Sportsnet, malgré ses 30 buts et 51 points en 75 matchs la saison dernière, le Québécois serait disponible sur le marché des transactions.

Because of protection issues, word is FLA's Jonathan Marchessault is potentially available. 30 goals, great contract.