Le jour J pour Kean et Butler

Simon Kean aura l'opportunité de devenir champion du monde, ce soir, sur les ondes de TVA Sports.

Ce gala vous sera présenté en direct sur les ondes dès 21h45. Voyez l'analyse de Bernard Barré au «Québec matin» dans la vidéo, ci-dessus.

Le Trifluvien croisera le fer avec le Mexicain Marcelo Nascimento (23-14-0) en finale d’une carte présentée par Eye of the Tiger Management et lors de laquelle il pourra s'approprier le titre vacant IBO Intercontinental des poids lourds.

En Nascimento, un boxeur de 36 ans, Kean affrontera un pugiliste qui n'entend pas se laisser dompter.

«Il a un style un peu embêtant, car il a tendance à s’éloigner des coups de poing, a-t-il indiqué. Je crois que je vais avoir besoin de quelques rounds pour me mettre à l’aise. Une fois que j’aurai installé mon jab et que j’aurai calculé mes distances, je vais rentrer mes coups de puissance et on verra ce qui arrivera.»



Le retour de Butler

La carte du promoteur Camille Estephan donnera aussi la chance à Steven Butler (18-1-1) d’effectuer son retour sur le ring. Après avoir subi sa première défaite en carrière, le Montréalais aura des choses à prouver alors qu’il affrontera Damian Mielewczyk (10-3) dans un duel de huit rounds.

«Je veux démontrer que mon revers contre Brandon Cook était une erreur de parcours, a souligné Steven Butler. Mielewczyk s’est déjà mesuré à Francis Lafrenière et Sébastien Bouchard et je crois que je vais faire mieux qu’eux.»

Sa défaite et les tristes événements qui se sont déroulés après son duel lui ont permis de gagner en maturité, mais aussi en humilité. Durant la semaine de promotion, il n’a jamais prononcé le mot knock-out contrairement à ce qu’il faisait à outrance dans le passé.

Je ne chercherai aucunement le knock-out, a souligné celui qu’on surnomme Bang Bang. Je veux simplement outboxer Mielewczyk et jouer avec lui. Je souhaite que ça soit un combat facile pour moi.

Si le knock-out se présente, j’aurai encore la rage dans le sang pour l’achever.»

Il a indiqué qu’il n’avait aucune crainte par rapport au premier coup de poing de son adversaire qu’il l’atteindra. «Je serai prêt à l’encaisser, mais aussi à le donner, a-t-il précisé. Je suis un tough.»

Au total, 10 combats que les amateurs pourront se mettre sous la dent. TVA Sports présentera les trois combats les plus importants de cette carte :