EN DIRECT: Impact – Orlando City SC

L’Impact de Montréal est en Floride, ce soir, pour y affronter l’Orlando City SC.

Il s’agit d’un 14e match en MLS, cette saison, pour la formation dirigée par l’entraîneur Mauro Biello.

Nous sommes en deuxième demie. La marque est de 2-1 pour Orlando.

À voir : Sommaire

L'Impact floué sur le premier but d'Orlando

Piatti fait le travail, Dzemaili complète

DEUXIÈME DEMIE

56e minute | Ignacio Piatti (IMFC) obtient une belle chance mais Donny Toia réussit un beau jeu défensif pour le menotter

52e minute | Daniel Lovitz reçoit un carton jaune pour l'Impact à la suite d'un tacle en retard.

46e minute | Début de la deuxième demie

PREMIÈRE DEMIE

45e minute | Blerim Dzemaili (IMFC) reçoit un carton jaune pour avoir invectivé l'arbitre

42e minute | Carlos Rivas (ORL) prend un tir bas et force Evan Bush à s'étirer de tout son long pour faire l'arrêt

23e minute | BUT - Orlando met la pression de nouveau sur la défense montréalaise et Carlos Rivas (ORL) finit par secouer les cordages, c'est 2-1

18e minute | Laurent Ciman (IMFC) reçoit un carton jaune

16e minute | BUT - Ignacio Piatti y va d'une superbe séquence individuelle et remet la balle à Blerim Dzemaili (IMFC), qui ne rate pas sa chance et l'Impact crée l'égalité 1-1

15e minute | Grâce à une intervention à la dernière minute, Patrice Bernier (IMFC) vole un but à Kaká

8e minute | BUT - Kaká (ORL) récupère un ballon hors-ligne mais l'arbitre ne le voit pas, fait ensuite une passe à Matias Perez-Garcia qui marque, c'est 1-0 pour Orlando

2e minute | Will Johnson (ORL) a l'occasion de tirer du haut de la zone de réparation, envoie la balle dans les gradins

1ère minute | Début du match

L’Impact pointe actuellement au neuvième rang au classement dans l’Est, mais se trouve à seulement trois points, donc une victoire, de la sixième et dernière place donnant accès aux éliminatoires de la MLS.

L’adversaire du jour est toutefois très coriace. Les «Lions» sont au quatrième rang dans l’Est avec 24 points. Surtout, ils n’ont subi qu’une seule défaite en neufs matchs dans leur nouveau stade, depuis le début de la saison.

Cela dit, Orlando a connu une semaine mouvementée, alors que son attaquant vedette, le Canadien Cyle Larin, a été arrêté pour conduite en état d’ébriété. Le jeune joueur rate le match de ce soir pour cette raison.

L’Impact, de son côté, retrouve plusieurs joueurs qui étaient absents la semaine dernière en raison de leurs engagements avec leur équipe nationale. Ainsi, Laurent Ciman, Patrice Bernier et Blerim Dzemaili, notamment, sont de retour dans le giron de l’équipe.

Voici les formations de départ pour le match de ce soir: