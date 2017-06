Les Canadiens dévoileront bientôt leurs «nouveaux uniformes»

Les Canadiens de Montréal dévoileront bientôt leurs nouveaux uniformes, résultat de la refonte Adidas de l’équipement à travers la Ligue nationale de hockey (LNH), a annoncé l’équipe mercredi.

Nos nouveaux uniformes seront bientôt dévoilés!



Our new uniforms are coming �� @adidashockey pic.twitter.com/LRW8X1R1Ei