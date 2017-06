Du nouveau dans le dossier d'Alexander Radulov

Les négociations entre le camp de l’attaquant Alexander Radulov et les Canadiens de Montréal semblent avoir bien progressé.

Selon le journaliste de Sportsnet Eric Engels, les deux clans seraient en pleines discussions et croiraient pouvoir trouver un terrain d’entente.

«Des conversations sont en cours entre Alexander Radulov et les Canadiens. Les deux côtés croient qu’un pacte peut être conclu. Je parierais sur un contrat de 4 à 5 ans de 6 à 6,5 millions par année,» a-t-il écrit sur Twitter.

Conversation between Alexander Radulov and Habs is ongoing. Both sides believe there is a deal to be made. My $ is on 4-5 yrs ($6-6.5M per).